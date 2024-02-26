26 февраля 2024, 16:40
Госавтоинспекция Воскресенска провела акцию «Поздравительная открытка защитнику!»
Сотрудники полиции Воскресенска провели на улице Куйбышева акцию «Поздравительная открытка защитнику!». Мужчин-автолюбителей поздравили с 23 Февраля.
Участие в акции приняли юные журналисты из общероссийской организации «Юные инспекторы движения». Они вручили водителям открытки с пожеланиями соблюдать правила дорожного движения, а также призвали водителей быть внимательными и уступать дорогу пешеходам.
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Инспектор по пропаганде воскресенской Госавтоинспекции Екатерина Закурдаева пожелала каждому участнику акции безопасного пути.
Эта поздравительная акция проводится в Воскресенске каждый год. Юные инспекторы движения изучают правила безопасности на дорогах и учатся быть примером для своих сверстников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
ГИБДД
Воскресенск
23 февраля
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