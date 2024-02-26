Подмосковье 26 февраля 2024, 16:40 Госавтоинспекция Воскресенска провела акцию «Поздравительная открытка защитнику!» Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

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Сотрудники полиции Воскресенска провели на улице Куйбышева акцию «Поздравительная открытка защитнику!». Мужчин-автолюбителей поздравили с 23 Февраля.

Участие в акции приняли юные журналисты из общероссийской организации «Юные инспекторы движения». Они вручили водителям открытки с пожеланиями соблюдать правила дорожного движения, а также призвали водителей быть внимательными и уступать дорогу пешеходам.

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Инспектор по пропаганде воскресенской Госавтоинспекции Екатерина Закурдаева пожелала каждому участнику акции безопасного пути.

Эта поздравительная акция проводится в Воскресенске каждый год. Юные инспекторы движения изучают правила безопасности на дорогах и учатся быть примером для своих сверстников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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