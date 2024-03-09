Подмосковье 09 марта 2024, 15:31 Госавтоинспекторы провели праздничную акцию «Цветочный патруль» в Луховицах Медиасток.рф

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В Луховицах состоялась традиционная акция «Цветочный патруль». В ходе праздничного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей и вручили весенние букеты из тюльпанов.

Дорожные полицейские останавливали автомобили для проверки, однако вместо замечаний женщины получали цветы и поздравления, что вызывало у автоледи искренний восторг и радость.

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В акции приняли участие сотрудники шестого батальона второго полка местного отделения Госавтоинспекции, а также глава города Сергей Тимохин, активисты «Молодой гвардии» и члены партии «Единая Россия». Всего поздравили более 50 автоледи.

«Цветочный патруль» является доброй традицией Луховиц и проводится уже более десяти лет. В ходе акции госавтоинспекторы также напоминали водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, пожелали им здоровья, счастья и весеннего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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