«Горжусь родиной». Космонавты Климук и Волынов сделали выбор на голосовании по изменению Конституции

В Звездном Городке голосовать по внесению поправок в Конституцию пришли советские летчики-космонавты Петр Климук и Борис Волынов. Они назвали решение об изменении главного документа страны своевременным и важным.

Петр Климук поделился, что поддерживает поправки, считая их определяющими для развития России. Он добавил, что гордится своей страной и Звездным Городком в частности.

Горжусь всем тем, что делается в стране. Сейчас поправки к Конституции своевременные. Здесь наши обязанности и права. И это наш основной закон, по которому мы живем. Сегодня я просто горжусь тем, что жители вносили предложения по Конституции Петр Климук.

А отдельное внимание советский космонавт уделил Дню Победы. Он выразил благодарность российскому правительству.

«Я все поправки поддерживаю, потому что вчера даже посмотрел, как мы проводим праздники. День Победы — это грандиозно, это действительно русский народ, Россия. И еще хочу сказать спасибо Владимиру Путину за своевременное решение по поправкам», — отметил он.

Отдать свой голос пришел летчик-космонавт Борис Волынов. Он почетный гражданин Звездного Городка и Подмосковья.

По его словам, изменение Конституции — большой шаг вперед. Космонавт призвал всех жителей проявить ответственность и активность.

Сегодня замечательный день. Я считаю, что нужно каждому из вас выразить свою точку зрения. Надо отнестись серьезно. Не просто проголосовал, галочку поставил, убежал. Это серьезный документ. Требуется ваша точка зрения. Дорогие друзья, уверен, вы найдете правильное решение Борис Волынов.

Сегодня, 25 июня, в Подмосковье начали работать больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.