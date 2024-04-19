19 апреля 2024, 13:49
Городской субботник пройдет в Ступине 20 апреля
Третий в этом сезоне муниципальный субботник пройдет в Ступине 20 апреля. Начало в 09:00.
На субботнике уберут мусор, опилят аварийные деревья, удалят незаконно размещенную рекламу. Основными площадками работ станут:
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• территория у Державной Церкви (улица Чайковского, 59);
• территория от улицы Бахарева до улицы Куйбышева;
• территория вокруг детских садов № 18 и № 19;
• территория вблизи Приокского переулка, 9;
• улица Службина до проспекта Победы;
• улица Службина до Городского пруда;
• Городской пруд;
• Парк Островского;
• территория Белопесоцкого котлована.
Участникам субботника выдадут инвентарь.
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