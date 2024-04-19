Подмосковье 19 апреля 2024, 13:49 Городской субботник пройдет в Ступине 20 апреля Пресс-служба администрации города или района

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Третий в этом сезоне муниципальный субботник пройдет в Ступине 20 апреля. Начало в 09:00.

На субботнике уберут мусор, опилят аварийные деревья, удалят незаконно размещенную рекламу. Основными площадками работ станут:

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• территория у Державной Церкви (улица Чайковского, 59);

• территория от улицы Бахарева до улицы Куйбышева;

• территория вокруг детских садов № 18 и № 19;

• территория вблизи Приокского переулка, 9;

• улица Службина до проспекта Победы;

• улица Службина до Городского пруда;

• Городской пруд;

• Парк Островского;

• территория Белопесоцкого котлована.

Участникам субботника выдадут инвентарь.

«Приглашаю принять участие в весенней уборке, вместе сделать наш округ чище и комфортнее!» — пригласил ступинцев глава округа Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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