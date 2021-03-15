Городские округа Подмосковья примут участие в акции «Час Земли»

«Час Земли-2021» пройдет 27 марта в 20:30. Муниципалитеты Подмосковья за три дня до начала акции подтвердят свое участие и сообщат, подсветку каких объектов отключат на время акции. Об этом сообщило Минэнерго Московской области.

Предприятия ТЭК также готовятся отключить подсветку офисных зданий в 2021 году, свое участие они должны подтвердить до конца недели.

«Жители Подмосковья могут также присоединиться к акции, даже те, которые находятся на самоизоляции в своих домах, отключить лишние электроприборы от сети на час. Министерство энергетики Московской области поддерживает инициативу граждан, их бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2019 году количество сэкономленной электроэнергии в Подмосковье составило 17212 киловатт-часов, отключение произвели на 565 объектах. В 2020 году приняли участие 59 муниципалитетов, как минимум 612 объектов было отключено, что позволило сэкономить 20842 киловатт-часов. В 2021 это число может увеличиться. Целью ежегодной акции является не только экономия электричества, но и привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов и напомнить об их разумном потреблении.

«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7000 городов. Подсветка гаснет на более чем 18000 архитектурных памятниках.