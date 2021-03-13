Астроном рассказал об опасности самого большого летящего к Земле астероида

К Земле приближается самый большой и быстрый астероид 2001 FO32. Но бояться надо не его. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

По словам эксперта, опасность для Земли предоставляют те небесные тела, что оказываются на расстоянии Луны.

«Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может», — рассказал он телеканалу «Звезда».

Астероид пролетит мимо нашей планеты примерно в двух миллионах километров 21 марта. Он станет самым крупным из всех, что приблизились к Земле в 2021 году. Ученые из NASA обнаружили этот астероид еще в марте 2001 года. Его диаметр составляет 914 метров. При приближении к планете его скорость достигнет 124 тысяч километров в час. Это довольно необычные показатели, по мнению астрономов. Ранее объект был мало изучен, но теперь специалисты его смогут узнать получше.