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    13 марта 2021, 09:31

    Астроном рассказал об опасности самого большого летящего к Земле астероида

    Анастасия Калинина

    К Земле приближается самый большой и быстрый астероид 2001 FO32. Но бояться надо не его. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

    Астроном рассказал об опасности самого большого летящего к Земле астероида

    По словам эксперта, опасность для Земли предоставляют те небесные тела, что оказываются на расстоянии Луны.

    «Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может», — рассказал он телеканалу «Звезда».

    Астероид пролетит мимо нашей планеты примерно в двух миллионах километров 21 марта. Он станет самым крупным из всех, что приблизились к Земле в 2021 году. Ученые из NASA обнаружили этот астероид еще в марте 2001 года. Его диаметр составляет 914 метров. При приближении к планете его скорость достигнет 124 тысяч километров в час. Это довольно необычные показатели, по мнению астрономов. Ранее объект был мало изучен, но теперь специалисты его смогут узнать получше.