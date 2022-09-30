Городские округа Подмосковья отчитались о достаточном количестве оснащения для уборки снега | 360°

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Городские округа Подмосковья отчитались о достаточном количестве оснащения для уборки снега

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Новый этап проверки коммунальных служб начнут в Подмосковье 3 октября. На данный момент 50 округов отчитались о наличии нужного количества сил и средств для зимней уборки территорий.

Одним из самых важных критериев оценки готовности коммунального предприятия к зиме является количество людей в штате. Также проверяется наличие средств для уборки: тракторов, погрузчиков, лопат и других. Помимо этого, инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья требуют обзавестись достаточным количеством противоголедных материалов и запчастей для транспорта.

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«Коммунальным предприятиям необходимо иметь полную укомплектованность штата дворниками и мастерами, а также иметь договоры для внештатных работников на период обильных снегопадов. Только так дворовые территории и проезды можно будет содержать в чистоте в зимний период. На сегодняшний день укомплектованность сотрудниками имеют 50 городских округов, остальным необходимо подтянуться в кратчайшие сроки», — отметила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Нормативными показателями по количеству людей является 85% от потребности округа. Всех сотрудников надо обеспечить необходимым инвентарем для уборки, которого должно быть больше, чем людей. Второй этап проверок готовности коммунальных служб к зиме ГУСТ начнет 3 октября. К этому моменту организациям нужно быть максимально готовыми по всем параметрам.

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Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подготовка к зиме - это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. 10 городских округов региона уже показали почти полную готовность к предстоящему сезону. Это Черноголовка, Раменский, Королев и Щелково, а также Лотошино, Мытищи, Ступино, Химки, Люберцы и Серебряные Пруды.

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