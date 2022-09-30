Городские округа Подмосковья отчитались о достаточном количестве оснащения для уборки снега | 360°

Все новости
Мир
30 сентября 2022, 11:14
Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек
Подмосковье
30 сентября 2022, 11:12
Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн
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Подмосковье
30 сентября 2022, 11:08
Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе
Подмосковье
30 сентября 2022, 11:03
Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года
Мир
30 сентября 2022, 11:00
Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках»
Мир
30 сентября 2022, 10:57
Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию
Спецоперация
30 сентября 2022, 10:55
Украинские войска начали стягивать основные силы к Запорожской области
Мир
30 сентября 2022, 10:48
Эстония призвала ввести для россиян декларацию лояльности при получении гражданства страны
Важное
30 сентября 2022, 10:42
США создавали вблизи границ России компоненты биологического оружия — Лавров