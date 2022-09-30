Городские округа Подмосковья отчитались о достаточном количестве оснащения для уборки снега | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 10:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Городские округа Подмосковья отчитались о достаточном количестве оснащения для уборки снега

Читать 360tv в

Новый этап проверки коммунальных служб начнут в Подмосковье 3 октября. На данный момент 50 округов отчитались о наличии нужного количества сил и средств для зимней уборки территорий.

Одним из самых важных критериев оценки готовности коммунального предприятия к зиме является количество людей в штате. Также проверяется наличие средств для уборки: тракторов, погрузчиков, лопат и других. Помимо этого, инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья требуют обзавестись достаточным количеством противоголедных материалов и запчастей для транспорта.

Реклама

«Коммунальным предприятиям необходимо иметь полную укомплектованность штата дворниками и мастерами, а также иметь договоры для внештатных работников на период обильных снегопадов. Только так дворовые территории и проезды можно будет содержать в чистоте в зимний период. На сегодняшний день укомплектованность сотрудниками имеют 50 городских округов, остальным необходимо подтянуться в кратчайшие сроки», — отметила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подготовка к зиме - это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. 10 городских округов региона уже показали почти полную готовность к предстоящему сезону. Это Черноголовка, Раменский, Королев и Щелково, а также Лотошино, Мытищи, Ступино, Химки, Люберцы и Серебряные Пруды.

0 0 0 0 0 0