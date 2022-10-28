«Город мастеров» появится в Истре | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 22:43 «Город мастеров» появится в Истре

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Пространство с творческими мастер-классами и сувенирными лавками появится в Истре в конце года. На месте благоустройства побывала глава городского округа Татьяна Витушева.

На улице 15 лет Комсомола завершаются работы по установке уникальной галереи. Каждый павильон станет тематической зоной. Здесь появится творческая мастерская, где будут проходить занятия по керамике, живописи и гончарному делу. А в магазинах можно будет приобрести эксклюзивную продукцию местных кондитеров и дизайнеров украшений.

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«У нас есть предприятие, которое выпускает конфетную продукцию. Они сейчас бренд будут регистрировать — „Истринские сладости“. Хотим и его здесь представить», — заместитель главы администрации г. о. Истра Эдуард Половинкин.

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Помимо этого, здесь расположится и туристическо-информационный центр городского округа Истра. «Город мастеров» будет не только функциональным, но и внешне привлекательным.

«Безусловно, будут все вывески в едином архитектурном стиле, в едином бренде. Данные павильоны будут обогреваться и для комфорта работающих там, и, конечно, для посетителей. В новый год войдем уже с новой локацией, которая намного оживит площадь», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Недавно эта площадь преобразилась. Она стала полностью пешеходной. На территории появились туманный фонтан, зона с качелями, поющий балкон, Галерея «Палладий» и большая детская площадка. Все это удалось осуществить благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.