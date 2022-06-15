Туманный фонтан появился на Торговой площади Истры

Благоустройство территории от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники завершили в Истре к праздникам Дня России и Дня города.

Работы проводили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В Истре завершилось благоустройство Торговой площади. Благодаря Всероссийскому конкурсу малых городов и исторических поселений нам удалось создать в центре города комфортную зону отдыха с туманным фонтаном. Сейчас на объекте наводим последние штрихи. Уже в День города жители смогут насладиться отдыхом в обновленном пространстве», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Работы по благоустройству площади Революции начались в 2021 году. Теперь эта площадь стала полностью пешеходной. Перед торговым центром «ЦУМ» создана новая комфортная зона отдыха с туманным фонтаном и теневым навесом с навесной скамьей Вивальди. Рядом с арт-кафе «Давыдов» обустроили сквер с большой детской игровой площадкой и павильонами для мастер-классов, недалеко от арт-кафе установили городской туалет.

Новая галерея «Палладий» расположилась вдоль бульвара. Галерея ремесел и художников представляет собой одноэтажные строения.

Кроме того, здесь установили «поющий» балкон «Ромео и Джульетта». Это прямоугольное, строение с площадкой и оградой, подняться к которой можно по лестнице.

Новое общественное пространство оснастили наружным освещением и системой видеонаблюдения. Вся эта территория вымощена плиткой. Кроме того, здесь установлены павильоны для ожидания такси и остановки общественного транспорта. Украсили территорию высаженные деревья, кустарники и цветы.