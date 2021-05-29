Город воинской славы Наро-Фоминск нарядили к юбилею

В Наро-Фоминске готовятся отмечать 95-летие со дня основания города. Сейчас здесь почти ничто не напоминает об ожесточенных боях, которые шли в русле реки Нары почти 80 лет назад.

Заведующий отделом краеведческого музея Наро-Фоминска Геннадий Пономарев напомнил, что немецкие войска во время Великой Отечественной войны наступали с юго-запада. Правый берег Нары немцы удерживали 66 дней.

«66 дней была осада Наро-Фоминска. Я вам скажу, что Наро-Фоминск не был полностью завоеван. В Великой Отечественной войне таких городов два — еще Сталинград», — сказал Пономарев.

От фашистов город освободили 26 декабря 1941 года. Цена оказалась немалой: здесь полегли более 17 тысяч советских солдат, погибли около двух тысяч мирных жителей.

Сейчас Наро-Фоминск прихорашивается к юбилейной дате. За 95 лет здесь было всякое, но теперь это один из самых комфортных и безопасных городов Московской области.

«Чистые широкие улицы, освещенные. Есть где погулять и отдохнуть, <…> покататься на скейтах и велосипедах», — обратил внимание Геннадий Пономарев.

В городе органично переплелись богатая история советского прошлого и нового времени. Одним из напоминаний об ушедшей эпохе стало здание знаменитой Наро-Фоминской фабрики. В 1980-е на ней выпускали материал для знаменитых болоньевых пальто.

Предприятие обанкротилось и закрылось в начале XXI века, теперь на его территории строят жилье, магазины и кафе. На стене одного из фабричных зданий сохранили самое большое мозаичное панно 70-х годов прошлого века — настоящее произведение искусства советского авангардизма. Сейчас это главный местный арт-объект, который может стать некой точкой притяжения для горожан.

Вдоль фабрики проходит набережная реки Нары. Не так давно часть ее реконструировали: замостили плиткой, поставили фонари, лавочки, обустроили велодорожки. Место очень полюбилось людям. Говорят, по вечерам, особенно в выходные, здесь не протолкнуться. К празднику жителям Наро-Фоминска приготовили подарок — прогулочную зону набережной продлят примерно на три километра.

«Она должна также быть с велодорожками, с лавочками, с освещением. Чтобы в вечернее время люди могли гулять, кататься по замечательной набережной. Она будет вся вычищена, приведена в порядок», — подчеркнула заместитель председателя Общественной палаты Наро-Фоминска Светлана Тертышная.