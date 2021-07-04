Горячую воду отключат в некоторых домах Подольска

В некоторых домах микрорайона Климовск, поселка Романцево и села Сынково в Подольске с понедельника отключат горячую воду. Это связано с проведением работ по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщили на сайте управляющей компании МУП «СЕЗ».

Горячее водоснабжение будет отключено с 5 по 19 июля в многоквартирном доме на улице Школьной, 50, в связи с проведением ремонтно-профилактических работ в рамках подготовки к отопительному сезону. Работы выполнит ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление».

В доме на улице Дмитрия Холодова, 3, также по причине подготовки к зиме с 5 по 16 июля будет прекращена подача горячей воды. Работами займется МУП «Подольская теплосеть».

В поселке Романцево горячей воды не будет с 5 по 16 июля, а в селе Сынково — 5 и 6 июля. Работы в населенных пунктах проведет ПАО «Машиностроительный завод „ЗиО-Подольск“».

До конца года в 92 многоквартирных домах Подольска демонтируют старые изношенные балконы и заменят на новые. Этим займется Фонд капитального ремонта Подмосковья.