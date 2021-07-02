Балконы заменят в 92 домах Подмосковья до конца года

Изношенные балконы демонтируют и заменят новыми в 92 многоквартирных домах Подмосковья к 2022 году. На это выделили 334 миллиона рублей.

Профильной работой занимается Фонд капитального ремонта Подмосковья. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В Подмосковье до 2022 года мы запланировали провести ремонт по замене балконных плит 92 многоквартирных домов Антон Велиховский.

Ветхие балконы обновят в Серпухове, Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Подольске, Шатуре, Электростали, Лобне, Люберцах, Котельниках, Ногинске, Павловском Посаде, Талдоме, Долгопрудном и Пушкино.

Вместо старых бетонных плит установят новые. Обновят и все металлические балки.

Если до начала работы балконы были остеклены или жители хотели этого, то подрядчики остеклят все сами.

Для каждого здания разработали индивидуальные проекты, сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье Валерий Николов.

Проектно-сметная документация проходит проверку специализированной экспертной организацией Валерий Николов.

Увидеть программу по ремонту домов в Подмосковье можно через интерактивную карту на сайте.