Подмосковье 09 марта 2023, 15:43 Горячую линию в формате видеосвязи запустили для помощи людям с нарушениями слуха в Подмосковье Unsplash

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Новый сервис для помощи инвалидам по слуху появился в Подмосковье — об этом в эфире «Область перемен» сообщила заместитель директора регионального Центра инноваций социальной сферы Татьяна Третьякова. Другие гости программы рассказали об уникальной разработке МОНИКИ имени Владимирского для исследования сосудов и ярмарочных планах на март.

Горячая линия для инвалидов по слуху

Возможность бесплатных консультаций получили глухие и слабослышащие жители Подмосковья. Специально для них в регионе разработали и запустили новый сервис, где общение происходит по видеосвязи.

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«Министерство соцразвития запустило горячую линию в начале февраля. На любой вопрос сурдопереводчик отвечает с помощью жестов или текстовых сообщений, в зависимости от необходимости», — уточнила заместитель директора Центра инноваций социальной сферы Подмосковья Татьяна Третьякова.

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Новый сервис работает бесплатно по номеру телефона +7 (925) 614-68-64. Помощь и консультации можно получить в будние дни с 8:00 до 20:00.

Третьякова добавила, что в Подмосковье живут более девяти тысяч взрослых и около тысячи детей, которые имеют инвалидность по слуху. Горячая линия поможет им получать помощь по самым разным вопросам.

Научная разработка для медицины

Старший научный сотрудник лаборатории медико-физических исследований МОНИКИ имени Владимирского Денис Лапитан рассказал о передовых методах исследования сосудов. Несколько лет назад специалист разработал прибор, который позволяет проводить диагностику без разрезов и проколов. За это изобретение Лапитан получил премию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Крепим датчики на руках и ногах, проводим оценку рециркулярции крови, тесты, тепловые пробы, смотрим реакцию сосудов на те или иные воздействия. Прибор оценивает все данные и выдает результат, который позволяет характеризовать состояние сердечно-сосудистой системы человека», — рассказал ученый.

Уличная торговля для фермеров

Более 170 ярмарок пройдет в Подмосковье в марте, и большинство из них будут тематическими. Фермеры активно готовятся к новому сезону, и будут продавать в том числе и оставшиеся за зиму запасы. Более 50 точек представят продукцию из других регионов России.

«На ярмарках будет продаваться сувенирная продукция, а также продукты, которые не встретишь в сетевых магазинах», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

Узнать, где пройдут ярмарки, можно на «Яндекс.Картах», а также на сайте Минсельхозпрода региона.