Подмосковье 27 февраля 2023, 12:32 Свыше 170 ярмарок пройдет в Подмосковье в марте

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В марте в Подмосковье проведут 179 ярмарок, 42 из которых будут тематическими. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Многие ярмарки марта будут посвящены Международному женскому дню. Некоторые приурочат к другим праздникам. Так, в Шаховской одна из ярмарок будет посвящена Дню смеха, а в Лотошине откроют площадки, посвященные «Дню работников ЖКХ» и «Дню работников культуры».

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«Также более 50 точек продажи будет организовано с участием производителей фермерской продукции из других регионов России. Всего в марте на территории Подмосковья пройдут 179 ярмарок», — сказал Филимонов.

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Посетители смогут купить молочную и мясную продукцию, сыры, мед и многое другое. Их качество и безопасность проверят специалисты Госветслужбы Подмосковья.

Узнать, где пройдут ярмарки, можно на «Яндекс.Картах», а также на сайте Минсельхозпрода региона.

Ранее глава Минблагоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о благоустройстве еще 400 мест. Это парки, скверы, набережные и другие общественные пространства.

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