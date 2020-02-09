«Горячую линию» для бизнеса запустили в Подмосковье. Предпринимателям помогут с землей, льготами и грантами

«Горячую линию» поддержки бизнеса запустили в Московской области. Новинку создали для действующих бизнесменов и тех, кто только собирается стать предпринимателем. Операторы сервиса помогут с вопросами по земле, льготам и грантам.

Источник фото: телеканал «360»

Номер «горячей линии» — 0150. Звонки принимают по будням с 9 утра до 6 вечера. В субботу — с 9 до 5 вечера. Еще есть почта — 0150@mosreg.ru — туда тоже можно обратиться за консультацией.

Операторы сервиса ответят на любой вопрос, касающийся предпринимательства. Думаете податься в фермеры и ищите подходящий земельный участок? Расскажут, где и на каких условиях можно арендовать или купить гектаров.

Если нужны помещения — найдут и их. Можно, конечно, самому заняться всем этим. Обзвонить каждое объявление. Но так выйдет намного дольше.

По номеру 0150 вы также получите консультацию о льготах и грантах. И узнаете, как в будущем выйти со своими товарами на экспорт. В общем, на руках будет практически готовый бизнес-кейс. Причем абсолютно бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Операторы «горячей линии» сами не решают проблемы, они как координаторы — выслушают и переведут на нужных специалистов из министерства инвестиций или профильных ведомств, например.

Бывает, все решается в течение часа. Если необходимо больше времени, можете позвонить на 0150 снова и узнать, когда все будет готово. Если вопрос не решается удаленно, можно обратиться в центры «Мой бизнес». Они работают в 12 округах, на базе МФЦ. В них, как правило, решают проблемы предпринимателей менее чем за пять рабочих дней. Все услуги оказываются бесплатно.

К середине этого года центры поддержки предпринимателей появятся в каждом округе. Есть идеи по созданию таких центров не только в МФЦ, но и в торгово-промышленной палате.

Плюс в регионе появится единый Центр поддержки бизнеса. Это будет одна большая электронная площадка для предпринимателей на подобие Центра содействия строительству. Там за инвестором закрепляют менеджера, который занимается получением всех необходимых документов для проекта. По сути — то же самое.

Источник фото: телеканал «360»

Больше не будет никакой бумажной волокиты, все прозрачно и просто. И если нужно, анонимно.

Действующие предприниматели из Подмосковья уже оценили новый сервис, его удобство и актуальность.

«Раньше, когда к тебе приходит какая-то проверка, надзорный орган, гигантский штраф, ты даже не знаешь, куда обратиться, с кем посоветоваться и как решить вопрос. Это была полная катастрофа. Сейчас появилась „горячая линия“», — отметил Олег Сирота, предприниматель.

Многое из того, что делается для предпринимателей сегодня и будет сделано в будущем — показатель чуткости власти. Создание нового сервиса — одно из январских поручений губернатора региона Андрея Воробьева.

Неважно, куда вы обратитесь за поддержкой своего дела: на «горячую линию», в центр «Мой бизнес» или в единый центр поддержки бизнеса. Важно, что вас услышат и помогут. Логика понятна: больше условий для бизнеса — больше инвесторов, рабочих мест, и, значит, сильнее развитие.