Помощь всегда рядом. Центры «Мой бизнес» появятся во всех округах Подмосковья

Инициативу губернатора поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Он отметил, что появившиеся муниципальные центры «Мой бизнес» облегчают процедуры, связанные с открытием и ведением своего дела.

«Еженедельно я и мои представители на местах, осуществляя прием предпринимателей в этих центрах, получаем очень хорошие отзывы. В одном окне можно получить не только консультацию, но и реальную поддержку — от специализированной правовой до помощи в оформлении самых разных документов, а также в получении льгот и субсидий», — уточнил Головнев.

Сейчас в регионе доступны 12 центров «Мой бизнес». По словам бизнес-омбудсмена, в скором будущем центры откроют во всех округах. Такое поручение дал Андрей Воробьев во время обращения.

Как подчеркнул Головнев, центры помогут создать наиболее благоприятный климат для бизнеса.

Также поддержку владельцы своего дела могут получить в 35 общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей. Они находятся в 48 муниципалитетах.

За прошлый год за помощью к омбудсмену обратились 1939 раз.

«Большинство таких обращений поступает именно из общественных приемных, а это порядка 77% от общего количества поступивших. В результате рассмотрения обращений нам удалось сохранить более 300 рабочих мест на территории Московской области, добиться погашения задолженности перед подмосковными предпринимателями по муниципальным контрактам на сумму свыше 35,5 миллиона рублей», — отметил Владимир Головнев.

Центры «Мой бизнес», как правило, решают проблемы предпринимателей менее чем за пять рабочих дней. Все услуги оказываются бесплатно.