11 января 2024, 16:42
Горячая вода вернется более чем в 40 домов в Дзержинском до конца дня
Горячее водоснабжение восстановят более чем в 40 многоквартирных домах в Дзержинском до конца дня. Причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения стала утечка тепловой сети.
Без отопления и горячей воды остались жители домов на на улице Томилинской, Лесной, Лермонтова, Дзержинской, Угрешской, Ленина, Шама, Школьной, Поклонной, а также на проезде Пушкина.
Реклама
Сейчас специалисты ДМУП «ЭКПО» устраняют последствия утечки.
Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Дзержинский
Реклама
Реклама