Подмосковье 11 января 2024, 16:42 Горячая вода вернется более чем в 40 домов в Дзержинском до конца дня

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Горячее водоснабжение восстановят более чем в 40 многоквартирных домах в Дзержинском до конца дня. Причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения стала утечка тепловой сети.

Без отопления и горячей воды остались жители домов на на улице Томилинской, Лесной, Лермонтова, Дзержинской, Угрешской, Ленина, Шама, Школьной, Поклонной, а также на проезде Пушкина.

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Сейчас специалисты ДМУП «ЭКПО» устраняют последствия утечки.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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