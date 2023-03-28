Подмосковье 28 марта 2023, 13:19 Голубой сыр из овечьего молока начали производить на ферме в Орехово-Зуевском округе

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Сыроварня «Альдини» выпустила первую партию знаменитого голубого сыра с благородной плесенью рокфор. Этот непростой эксперимент успешно провели в подмосковной деревне Соболево.

«Мы производим настоящий рокфор, как во Франции. Сгусток очень плотный и очень интересный. Пробуем разные штаммы плесени», — рассказал руководитель сыроварни Николай Логачев.

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Вызревшие головки из первой партии были распроданы всего за несколько часов. Покупателям понравился по вкусу новый продукт, и теперь рокфор будут готовить в больших объемах.

В будущем руководство сыроварни планирует развивать агротуризм. Для гостей уже начали обустраивать зоны дегустации и мастер-классов, разрабатываются программы экскурсий на производство. Благодаря сыру деревня Соболево может стать еще одной точкой притяжения путешественников в Подмосковье.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Московскую кофейню на паяхъ» в Рузе. Это единственное предприятие в стране, где производят сублимированный цикорий.

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