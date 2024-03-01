Подмосковье 01 марта 2024, 11:00 Голосование за проекты инициативного бюджетирования началось на «Доброделе» в Подмосковье Unsplash

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Жителям Подмосковья предлагают присоединиться к голосованию за проекты инициативного бюджетирования на портале «Добродел». Отдать свой голос можно до 10 марта.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов подчеркнул, что в этом году выдвинуто 640 инициатив, что на 131 больше, чем в прошлом году.

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«Это говорит только об активности и неравнодушии к своим городам наших жителей. Мы такую позицию поддерживаем», — отметил он.

Среди всех предложений 147 касаются ремонта и оснащения объектов культуры, 99 — развития физической культуры и массового спорта, 70 — благоустройства населенных пунктов, а свыше 260 инициатив относятся к категории «иные вопросы».

Отмечается, что в 2024 году Подмосковье направит около 500 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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