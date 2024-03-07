Подмосковье 07 марта 2024, 10:52 Голосование по выбору мест для благоустройства в Подмосковье начнется 15 марта Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» начнется 15 марта. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Жители смогут выбрать территорию в своем городе, которую мы благоустроим в следующем году. Мнение людей очень важно в нашей работе. Именно граждане решают, какие территории мы благоустроим в первую очередь», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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С 15 по 17 марта жители Подмосковья смогут проголосовать в участковых избирательных комиссиях. На выбор предложат несколько мест для благоустройства. Локации, набравшие наибольшее количество голосов, обновят в первую очередь.

Со списком адресов участковых избирательных комиссий можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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