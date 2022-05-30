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    30 мая 2022, 11:23

    Голосование по благоустройству в Подмосковье завершится 30 мая

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Голосование по благоустройству вышло на финишную прямую в Подмосковье. Оно завершится сегодня, 30 мая.

    Голосование по благоустройству в Подмосковье завершится 30 мая | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на протяжении полутора месяцев жители голосовали за места, которым, по их мнению, требуется преображение.

    Участие приняли свыше 350 тысяч человек. Задача голосования — определить территории для благоустройства в 2023 году.

    Приглашаю каждого, кто не проголосовал, принять участие и выбрать территории для будущего благоустройства

    Михаил Хайкин.

    В рамках голосования жителям представили на выбор 269 мест. Они находятся в 56 городских округах.

    «Успей стать частью изменений, которые ждут твой город», — подчеркнул Михаил Хайкин

    Увидеть варианты и проголосовать можно будет на платформе 50.gorodsreda.ru. Те территории, которые выберут больше всего жителей, преобразятся в следующем году.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.