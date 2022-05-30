Голосование по благоустройству в Подмосковье завершится 30 мая

Голосование по благоустройству вышло на финишную прямую в Подмосковье. Оно завершится сегодня, 30 мая.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на протяжении полутора месяцев жители голосовали за места, которым, по их мнению, требуется преображение.

Участие приняли свыше 350 тысяч человек. Задача голосования — определить территории для благоустройства в 2023 году.

Приглашаю каждого, кто не проголосовал, принять участие и выбрать территории для будущего благоустройства Михаил Хайкин.

В рамках голосования жителям представили на выбор 269 мест. Они находятся в 56 городских округах.

«Успей стать частью изменений, которые ждут твой город», — подчеркнул Михаил Хайкин

Увидеть варианты и проголосовать можно будет на платформе 50.gorodsreda.ru. Те территории, которые выберут больше всего жителей, преобразятся в следующем году.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.