Подмосковье 24 мая 2023, 12:02 Голосование по благоустройству общественных территорий провели в Лобне ко Дню соседей

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Жители Лобни отпраздновали Международный день соседей. Во время торжественных мероприятий каждый желающий мог принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий.

День соседей в России впервые отпраздновали в 2006 году. Он призван укрепить добрососедские отношения и наладить взаимопомощь.

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В разных микрорайонах округа прошли праздничные мероприятия ко Дню соседей. Их посетили муниципальные депутаты и глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

«Спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился. Благодаря нашей совместной работе Лобня становится более уютной и комфортной для жителей. Вместе мы преобразим любимый город!» — сказал он.

Для жителей организовали чаепитие и концерты. После все смогли проголосовать за территории, которые планируется благоустроить. Среди них были скверы, детские площадки и другие общественные зоны отдыха. Итоги голосований подведут в ближайшее время.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых социальных объектов и благоустройстве лесопарка в Лобне.

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