Подмосковье 07 мая 2023, 12:31 Воробьев рассказал о новых соцобъектах в Лобне и благоустройстве лесопарка

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В Лобне продолжается строительство школы на 2,2 тысячи мест. Рядом с образовательным учреждением возведут детский сад, который примет воспитанников уже в следующем году. Об этом в программе «Вести-Москва. Неделя в городе» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в округе появятся новая пятиэтажная поликлиника. В этом году в регионе откроют семь таких медучреждений. Их возведут в Балашихе, Люберцах и Ленинском округе.

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А вот новый Лобневский парк «Река времени» стал доступен для отдыхающих. В конце мая там откроется благоустроенный лесопарк.

«Мы каждый год от пяти до семи городов благоустраиваем. И центральные парки, и лесопарки. Потому что лес в черте города, и все хотят, чтобы он был чистый, опрятный, безопасный. И сейчас мы делаем 50 парков в Подмосковье», — уточнил Воробьев.

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