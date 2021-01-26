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    26 января 2021, 10:13

    Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и сильном ветре 26 января

    Анастасия Аброськина

    Сильный ветер и гололед ожидаются в Подмосковье 26 января. Жителей призвали соблюдать осторожность, а водителей по возможности пересесть на общественный транспорт.
    Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и сильном ветре 26 января

    В течение всего дня синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до +1°С.

    Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнило о важности следования правим дорожного движения. В Подмосковье возможно образование слабой гололедицы.

    Будьте внимательны при движении, паркуйте автомобили вдали от деревьев

    Минтранс Подмосковья.

    Кроме того, машины посоветовали не оставлять рядом со слабо укрепленными конструкциями.