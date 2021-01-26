Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и сильном ветре 26 января

В течение всего дня синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до +1°С.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнило о важности следования правим дорожного движения. В Подмосковье возможно образование слабой гололедицы.

Будьте внимательны при движении, паркуйте автомобили вдали от деревьев Минтранс Подмосковья.

Кроме того, машины посоветовали не оставлять рядом со слабо укрепленными конструкциями.