26 января 2021, 10:13
Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и сильном ветре 26 января
Сильный ветер и гололед ожидаются в Подмосковье 26 января. Жителей призвали соблюдать осторожность, а водителей по возможности пересесть на общественный транспорт.
В течение всего дня синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до +1°С.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнило о важности следования правим дорожного движения. В Подмосковье возможно образование слабой гололедицы.
Будьте внимательны при движении, паркуйте автомобили вдали от деревьев
Минтранс Подмосковья.
Кроме того, машины посоветовали не оставлять рядом со слабо укрепленными конструкциями.