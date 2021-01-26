Москвичей предупредили о гололеде и ветре 26 января

Столичным водителям во вторник лучше воздержаться от резких маневров на дорогах из-за гололеда. Также не стоит парковаться под хрупкими конструкциями из-за сильного ветра. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.

«В Москве в ближайшее время на дорогах возможно образование гололедицы. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим вас быть предельно осторожными и внимательными», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию утром в городе в шесть баллов.

По данным столичного метеобюро, 26 января в Москве ожидается до +1 градуса. Будет облачно, временами может проглядывать солнце. Также не исключен снег с дождем.

Холодная погода вернется в московский регион во второй половине недели. В четверг обещают от нуля до −5 градусов. В выходные ночью столбики термометров опустятся до −5 …−10 градусов, днем будет −2…−7 градусов. Однако даже такая температура, по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, будет выше климатической нормы на шесть-семь градусов.