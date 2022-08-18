Годовой план по капремонту домов в Волоколамске выполнили на 100%

16 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Волоколамске. План текущего года выполнен полностью.

На программу капремонта в Волоколамском округе было выделено 76 миллионов рублей. На эти средства привели в порядок 16 МКД, в том числе отремонтировали кровли в трех домах, привели в порядок девять фасадов и заменили инженерные системы в одном доме.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллионов жителей области», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В прошлом году в Подмосковье были капитально отремонтированы 2 500 многоквартирных домов, в планах на 2022 год — 3 757 домов.

«За три года будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Также в регионе продолжается обновление объектов здравоохранения. Особое внимание уделяют ремонту стационаров, сообщил губернатор Андрей Воробьев.