Годовой план капитального ремонта домов выполнили в Молодежном

Шесть многоквартирных домов, одну крышу, четыре фасада и инженерные системы капитально отремонтировали в ЗАТО Молодежный. На работы затрачено 163 миллиона рублей.

Более 44 тысяч многоквартирных домов включены в план на капремонт в Подмосковье. Это самая значительная программа в России, рассчитанная до 2049 года.

«С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов, улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области. В ряде городских округов, в частности, в Молодежном программа на 2022 года выполнена в полном объеме», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В 2022 году в Подмосковье запланирован капремонт 3 тысяч 757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Также в Подмосковье продолжается большая программа по капитальному ремонту школ и детских садов. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что большинство объектов должны открыться к 1 сентября.