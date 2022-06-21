Главврачи подмосковных больниц возобновят личные встречи с жителями

Единые дни встреч главных врачей снова будут проходить в очном формате. Дважды в месяц жителя смогут пообщаться со специалистами и задать интересующие вопросы.

Личные встречи были переведены в дистанционный формат во время пандемии. Сейчас в связи со стабильной эпидемиологической ситуацией жители Подмосковья снова смогут поговорить с главврачами в живую.

«Основная задача такого мероприятия — получать полную информацию о работе медицинской организации», — рассказала Первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Встретиться с главврачами жители смогут каждую вторую и четвертую среды месяца. Время и место проведения мероприятия можно узнать в администрации медучреждения.