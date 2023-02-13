Подмосковье 13 февраля 2023, 15:56 Главный внештатный эпидемиолог Подмосковья напомнил о добровольной вакцинации от кори

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Иммунизацию против кори обсудили в эфире «Область перемен» с главным внештатным эпидемиологом Минздрава Подмосковья Зинаидой Труш. Другая гостья программы — директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева — рассказала об ориентировании на посетителей.

Стоп-корь

В этом году в России начнется так называемая «подчищающая иммунизация» против кори. Вакцинация будет полностью добровольной.

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Корь считается детским заболеванием, но взрослые тоже болеют. Отличить вирус от ОРВИ поможет сыпь на теле, в остальном — симптомы такие же.

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«Ситуация с заболеваемостью корью в мире очень острая. По данным ВОЗ, в прошлом году с января по сентябрь было зарегистрировано более 155 тысяч заболевших в 150 странах. Были и смертельные исходы», — рассказала главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

Единичные случаи фиксировали и в России. Что касается Подмосковья, в конце января в регионе было несколько заболевших.

Клиент – главный

Парки Подмосковья — не только излюбленное место отдыха местных жителей, но и рабочая площадка для сотен людей. У всех сотрудников есть свои должностные обязанности и алгоритмы действий на случай непредвиденной ситуации. При устройстве на работу стараются сразу отбирать устойчивых к стрессу и готовых проявлять клиентоориентированность.

«Самый минимум в любом парке — это директор, бухгалтер, культорганизатор, персонал, отвечающий за территорию, и охрана. Но есть у нас и такие парки, в которых работают дизайнеры, худруки, пресс-службы. В некоторых есть даже целые оркестры», — рассказала директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева.

До конца года в регионе планируют преобразить около 450 объектов, в том числе парки. Об этом глава Минблагоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.