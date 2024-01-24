Подмосковье 24 января 2024, 09:47 Главный ревматолог Подмосковья рассказала об опасном послековидном синдроме у детей заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова / ники детства

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Переболевшие коронавирусом дети могут страдать от постковидного синдрома, при котором поражаются сердце, головной мозг, легкие и кишечник. Об опасности такого состояния рассказала главный ревматолог Подмосковья Юлия Котова.

При постковидном синдроме иммунная система начинает атаковать сам организм, вырабатывая цитокины, рассказала Юлия Котова.

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«В какой-то момент они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая все на своем пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС и это немало. В группе риска дети 10-12 лет со склонностью к полноте», — сказала она.

Синдром легко спутать с другими заболеваниями, а определить заранее, проявится ли он у ребенка, нельзя. В случае появления тревожных симптомов — лихорадки, высокой температуры и слабости — жителям рекомендуют обращаться к специалистам.

«Серьезный признак заболевания — красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При всех этих симптомах, особенно если в доме есть коронавирус или был контакт с кем-то, кто им переболел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», — добавил ревматолог.

Избежать тяжелых последствий помогает вакцинация.

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