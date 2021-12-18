Главный педиатр Подмосковья Одинаева призвала не дарить детям сладости на Новый год

На новогоднем столе должно быть разнообразие, а не только салат оливье и селедка под шубой. Детей при этом не нужно перекармливать и лучше не дарить им сладости. Об этом «360» рассказала главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Врач призналась, что у нее на новогоднем столе обязательно будут селедка под шубой и салат оливье. Однако будут и другие салаты, поскольку важно разнообразие.

«Я буду предлагать другие салаты своей маме, которой под 80 лет, у которой тоже букет заболеваний. И если она ограничится только салатом оливье и селедкой под шубой, я боюсь, что после Нового года мы с ней будем вместе долго лечиться», — сказала она.

То же самое касается и детей. Педиатр призвала родителей, чтобы они не заставляли детей есть слишком много и пробовать все блюда. Даже если ребенку хочется всего попробовать.

«Традиционно я все время родителям говорю: объем желудка — это объем кулачка, вот столько должен съесть ребенок», — объяснила Одинаева.

Подарочные наборы со сладостями детям лучше не дарить. Тогда дети бесконтрольно будут поедать конфеты, и их не остановить. Ребенку сложно объяснить, что это вредно.

«Если вы хотите сделать подарок, не делайте подарок сладким. Это может быть любой другой подарок, но не подарок, который содержит конфеты. Потому что невозможно ребенка остановить. Вы никогда не заставите его съесть одну конфету, сказав, что следующую ты съешь завтра. Все равно он полподарка в течение получаса съест», — посоветовала педиатр.

Родителям нужно учитывать, что среди детей и подростков много случаев сахарного диабета. Кроме того, традиционно после новогодних праздников в больницы поступают дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Это связано с особенностями нашего питания вообще, не только в новогодние праздники. Поэтому чем меньше сладкого, углеводов, газированных напитков, тем больше вероятность, что будет меньше проблем с гастритами, панкреатитами, колитами», — отметила Одинаева.

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