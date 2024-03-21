Подмосковье 21 марта 2024, 11:45 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева призвала родителей не пускать детей на лед водоемов весной Медиасток.рф

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С наступлением тепла и таянием льда на водоемах традиционно увеличивается количество несчастных случаев с детьми. О том, как обезопасить ребенка, рассказала главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева. Она призвала родителей не разрешать детям выходить на лед и гулять вблизи водоемов в период оттепели.

По словам специалиста, при провале под лед летальный исход может наступить всего за пять-восемь минут. Особенно, если температура воды — ниже минус двух градусов.

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«Уделите внимание детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Особенно недопустимы игры на льду. Самое страшное, что даже компания детей не сможет оказать помощь провалившемуся под лед товарищу. Ребята в такой ситуации могут просто растеряться или не знать, как правильно помочь», — сказала Нисо Одинаева.

Безопасная толщина льда — от 10 сантиметров. О его безопасности может сказать цвет. Так, прочное покрытие голубое, а матово-белый и желтый оттенки говорят об опасности. Важно объяснить это ребенку.

«Взрослый может спасти человека из воды, связав „в канат“ одежду, ремень, шарф или взяв длинную палку или веревку. С широко расставленными руками и ногами доползти до полыньи, остановившись в нескольких метрах от утопающего. Подать палку или веревку, аккуратно вытащить пострадавшего и так же ползком вернуться назад», — добавила специалист.

Пострадавшего нужно как можно быстрее привести в теплое место, снять мокрую одежду и растереть тело до покраснения кожи.

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