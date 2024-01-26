Подмосковье 26 января 2024, 11:20 Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал об опасности курения для беременных Unsplash

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Курение во время беременности негативно влияет на организм женщины и ребенка. О том, почему стоит отказаться от вредной привычки и чем она может быть опасна, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

По словам нарколога, курение повышает риск преждевременных родов и повышенного давления у женщины. Это влияет на развитие плода и здоровье беременной.

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«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребёнка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», — сказал врач.

Виталий Холдин добавил, что вред организму наносят не только обычные сигареты, но и электронные.

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