Подмосковье 04 мая 2023, 13:01 Главный нарколог Подмосковья рассказал о рисках возникновения удушья из-за курения

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал местным жителям, почему курение может привести к удушью. По его словам, никотиновая зависимость представляет серьезную опасность для организма человека.

«Никотинозависимые люди в большей степени подвержены риску развития бронхиальной астмы, поскольку ядовитые смолы оказывают отравляющее действие не только на органы дыхания, но и на весь организм», — рассказал Холдин.

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По его словам, даже пассивное курение может стать причиной бронхиальной астмы.

Табачный дым или пары от вейпа вызывают постоянное воспаление бронхов. В органе накапливает слизь и сужается просвет. Из-за этого курильщику становится трудно дышать. При продолжительном курении образуется бронхиальная астма. Холдин посоветовал избавиться от вредной привычки как можно быстрее.

Специалист напомнил, что в Подмосковье ведется большая профилактическая работа по борьбе с курением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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