Подмосковье 07 февраля 2023, 19:38 Главный инспектор Подмосковья проверила уборку улиц и дворов в 4 округах

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На этой неделе главный инспектор Московской области Светлана Аипова проверила качество уборки улиц и дворов в Коломне, Можайске, Люберцах и Краснознаменске. Визиты в другие округа региона запланированы до конца февраля.

«Перечень адресов мы формировали, исходя из обращений жителей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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При этом дату и время визита сообщают за день до приезда, однако адреса инспекций хранят в тайне для прозрачности проверок.

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На устранение нарушений муниципалитетам будет дан определенный срок. После него Светлана Аипова повторно посетить округа.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что число жалоб на плохую уборку дорог в регионе заметно снизилось.

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