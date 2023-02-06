Подмосковье 06 февраля 2023, 19:15 Главный инспектор Подмосковья проверил состояние 6 дворов в Химках

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Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова проверила содержание шести дворов в Химках. Также она обратила внимание на скорость и качество обработки жалоб от местных жителей.

Аипова проконтролировала уборку дорог, тротуаров, детских площадок и мусорных контейнеров.

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«Центральная часть города убрана лучше, а к содержанию микрорайона Сходня есть замечания. В период сложных погодных условий недостаточно внимания уделили дворовым проездам, соответственно, сейчас они в наледи», — заявила Светлана Аипова.

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Она поручила за две недели очистить ледяные колеи, обработать дороги противогололедными материалами и вывезти складированный снег.

«Мы получим графики уборки от УК, как они содержат двор, в какое время они должны чистить подходы к подъездам, когда убирать урны. И при проверке будем ориентироваться на это», — сообщил замглавы Химок Родион Левочка.

На прошлой неделе Аипова проверила Коломну, Луховицы, Озера, Жуковский и Реутов. В округах выявили аналогичные проблемы с уборкой, на их устранение коммунальщикам также дали 14 дней.

Ранее зампред правительства Подмосковья Анна Кротова сообщила губернатору Андрею Воробьеву, что число жалоб на гололедицу в регионе заметно снизилось. В январе их насчитали около девяти тысяч.

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