Подмосковье 30 марта 2023, 14:00 Главное управление культурного наследия Подмосковья рассказало об уникальном храме в Ступине

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Главное управление культурного наследия Московской области рассказало об уникальном храме в селе Покровском городского округа Ступино, датируемом концом XVI века.

Деревянный храм располагается на реке Северке. В подмосковном управлении отметили, что каменное здание храма построено на средства семьи Годуновых, а его попечительницей являлась родная сестра патриарха Московского и Всея Руси Филарета Ирина Годунова.

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В 1930-х годах Покровская церковь была закрыта и использовалась в качестве склада, что значительно ухудшило ее техническое состояние. В начале XXI века в храме была возобновлена приходская жизнь и начаты восстановительные работы, а в 2021 году Главное управление культурного наследия Московской области оформило охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника.

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