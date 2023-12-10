Подмосковье 10 декабря 2023, 22:35 Главная новогодняя елка зажглась в Котельниках Телеканал «360»

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Торжественную церемонию зажжения главной новогодней елки провели в Котельниках. Для местных жителей организовали театральное представление.

Невзирая на морозную погоду, на площади у ДК «Белая Дача» царило веселье и смех. Главную площадь посетили Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

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«С наступающим Новым годом поздравляю Всех гостей! Пусть любовь цветет, как роза и не вянет от мороза. И улыбок вам полон дом, будьте счастливы во Всем!» — обратился к присутствующим Дед мороз.

Под его командованием торжественно зажгли новогоднюю елку. Тысячи огней осветили все вокруг. Восторгу и радости у детей и взрослых не было предела, а вечер наполнился новогодним волшебством!

«Елка шикарная, очень красивая. Особенно мне понравились мишки. Такое необычное решение. Сибирские мишки в Москве. Я думаю, что не только нас, жителей Котельников, но и всей России ждет счастливое будущее», — поделилась впечатлениями жительница Котельников Елена Выборнова.

Дед Мороз и Снегурочка со сказочными героями вместе с детьми и взрослыми водили хороводы вокруг елки, играли в игры, танцевали. Зажжение главной елки в Котельниках — это одно из самых ожидаемых событий года для жителей и гостей города.

«С приходом зимы, с наступлением Нового года, конечно же все дети и взрослые верят в сказки. Верят в сказки, в Деда Мороза и в исполнение желаний. Всем нашим жителям я хочу пожелать счастья, здоровья. А нашим ребятам в зоне СВО поскорее возвращаться домой с победой», — подчеркнул глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Главная елка Котельников возвышается над площадью Белой Дачи более чем на 10 метров. Вместе с ней, в городе зажглись тысячи гирлянд, а также появились световые конструкции в виде сказочных деревьев. На протяжении всей зимы жителей ждет множество мероприятий, как развлекательных, так и спортивных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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