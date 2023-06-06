Подмосковье 06 июня 2023, 23:01 Производство биоматериалов в Электрогорске откроют в 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области совместно с испытательной лабораторией проверили ход строительства здания, где будет расположено производство биологических материалов для учреждений здравоохранения. К возведению двухэтажного объекта площадью 4,3 квадратных километра приступили в июле 2022 года, окончание работ запланировано на начало 2024 года.

Специалисты определили степень качества бетона на колоннах первого этажа на прочность, размеры сечения монолитных блоков и отклонения линий пересечения плоскостей от вертикали и на всю высоту конструкций.

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С начала этого года работники подведомственной Главгосстройнадзору испытательной лаборатории порядка 1200 работ по экспертизе и обследованию применяемых строительных материалов на объектах строительства.

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