21 февраля 2023, 17:15
Инспекторы с помощью квадрокоптера проверили строительство детского сада в ЖК «Люберцы»
Инспекторы Главгосстройнадзора проверили строительство детского сада в ЖК «Люберцы». Они выявили нарушения проектной документации, которые устранит застройщик. Завершить работы планируют в августе 2024 года.
Работы стартовали в декабре прошлого года. Стройку проверили при помощи «Невидимого надзора» с применением квадрокоптера. Это позволяет сократить сроки процедуры с 10 дней до 20 минут.
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С начала года ведомство провело свыше 50 таких проверок.
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