Подмосковье 21 февраля 2023, 17:15 Инспекторы с помощью квадрокоптера проверили строительство детского сада в ЖК «Люберцы»

Читать 360tv в

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили строительство детского сада в ЖК «Люберцы». Они выявили нарушения проектной документации, которые устранит застройщик. Завершить работы планируют в августе 2024 года.

Работы стартовали в декабре прошлого года. Стройку проверили при помощи «Невидимого надзора» с применением квадрокоптера. Это позволяет сократить сроки процедуры с 10 дней до 20 минут.

Реклама

С начала года ведомство провело свыше 50 таких проверок.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».