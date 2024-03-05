Подмосковье 05 марта 2024, 22:33 Главгосстройнадзор проверил возведение завода по производству кофе в Подольске Главгосстройнадзор МО

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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проверили соблюдение нормативов при строительстве завода по производству кофе в деревне Коледино городского округа Подольск. Сотрудники подведомственной лаборатории определили класс бетона по прочности на сжатие, параметры армирования в железобетонных конструкциях и положение строящихся объектов.

На территории завода продолжается возведение конструкций подземной и надземной части, а также фундаментов корпусов производства кофейной продукции, обжарки кофе и необходимой комплексу инфраструктуры.

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Площадь нового производственного комплекса более 18 тысяч квадратных метров, окончание строительства намечено на февраль 2027 года.

Ожидается, что после начала работы предприятия, завод будет выпускать более 11 тысяч тонн продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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