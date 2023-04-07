07 апреля 2023, 12:14
Главгосстройнадзор Подмосковья рассказал о своей работе на ярмарке вакансий МГСУ
Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области рассказали студентам Московского государственного строительного университета о своей работе, возможностях трудоустройства и перспективах, которые откроются у молодых государственных инспекторов. Знакомство с контрольно-надзорным органом состоялось во время ярмарки вакансий.
Для учащихся организовали выставку представителей строительных организаций, презентации компаний, собеседования и другие профориентационные мероприятия.
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Ежегодно в ярмарке вакансий участвуют более трех тысяч обучающихся. Также более 100 студентов прошли практику в Главгосстройнадзоре, еще 40 выпускников нашли работу в надзорном органе.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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