Подмосковье 07 апреля 2023, 12:14 Главгосстройнадзор Подмосковья рассказал о своей работе на ярмарке вакансий МГСУ В рамках ярмарки организована выставка представителей строительных организаций, пройдут презентации компаний, собеседования, а также различные профориентационные мероприятия. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 3000 студентов. / Главгосстройнадзор МО

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Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области рассказали студентам Московского государственного строительного университета о своей работе, возможностях трудоустройства и перспективах, которые откроются у молодых государственных инспекторов. Знакомство с контрольно-надзорным органом состоялось во время ярмарки вакансий.

Для учащихся организовали выставку представителей строительных организаций, презентации компаний, собеседования и другие профориентационные мероприятия.

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Ежегодно в ярмарке вакансий участвуют более трех тысяч обучающихся. Также более 100 студентов прошли практику в Главгосстройнадзоре, еще 40 выпускников нашли работу в надзорном органе.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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