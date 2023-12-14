Подмосковье 14 декабря 2023, 23:25 Главгосстройнадзор Подмосковья прокомментировал слова Путина на прямой линии об ИИ ВГТРК

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Главгосстройнадзор Подмосковья активно внедряет в свою работу технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Ранее президент президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос об искусственном интеллекте.

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«Искусственный интеллект, надо ли его бояться? Предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении», — заявил глава государства.

«Главгосстройнадзор, идя в ногу со временем и укрепляя свои позиции, делает большой акцент на трансформационном развитии контрольно-надзорной деятельности курсом искусственного интеллекта, когда инспектор будет полностью автономен», — прокомментировал Гарибян.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что команда правительства Подмосковья отсмотрела более 60 видеозаписей, полученных к прямой линии с президентом.

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