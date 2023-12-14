Важное 14 декабря 2023, 17:35 Андрей Воробьев: к прямой линии президента поступило свыше 60 видеообращений по Подмосковью

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Команда правительства Подмосковья отсмотрела более 60 видеозаписей, полученных к прямой линии с президентом. Текстовых обращений от жителей поступило еще больше, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, все запросы подробно проанализируют.

«Внимательно смотрел прямую линию, пресс-конференцию нашего президента: он отвечал на вопросы больше четырех часов. И его ответы всегда о главном, содержат важные смыслы», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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По его словам, по многим вопросам в Подмосковье уже нашли решения еще до прямой линии с президентом.

Мы понимаем свою ответственность за решение проблем, по которым обращались жители. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных людей. Андрей Воробьев

Вопросы жителей касались, в частности, Электростали, Люберец, Дзержинского, Химок, Подольска.

«По всем остальным обращениям мы обязательно продолжим работу. Ни одно не останется без внимания. Главы территорий будут сопровождать все темы персонально. Мы поговорим или встретимся с жителями и вместе примем решения», — заключил губернатор.

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