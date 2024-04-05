Подмосковье 05 апреля 2024, 21:45 Глава Жуковского Аубакиров посетил отремонтированную поликлинику Администрация городского округа Жуковский

Читать 360tv в

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров и депутат Московской областной Думы Игорь Коханый оценили качество капитального ремонта городской взрослой поликлиники. Строители уже завершили все работы, осталось только провести генеральную уборку.

По словам Аубакирова, на следующей неделе подрядчик займется благоустройством прилегающей территории.

Реклама

«В конце следующей недели определим дату открытия взрослой поликлиники, с учетом необходимого времени для переезда врачей», — рассказал глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».