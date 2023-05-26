Подмосковье 26 мая 2023, 13:27 Глава Воскресенска взял на контроль просьбы жителей трех сельских населенных пунктов

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Глава Воскресенска провел встречу с жителями деревень Ратчино, Катунино и села Сабурово. Администрация округа взяла в работу все озвученные жителями вопросы.

Вместе с главой округа участие в встрече приняли его заместители, профильные специалисты администрации и депутаты. Основные вопросы касались благоустройства, транспорта, ремонта дорог и жилых домов.

«Поговорили обо всем, что волнует жителей. Тем для обсуждения много, слышать друг друга лучше всего именно в прямом диалоге», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с отчетом перед жителями в начале июня. Он озвучит основные пожелания людей, которые поступали с начала года.

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