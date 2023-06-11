Подмосковье 11 июня 2023, 21:37 Глава Воскресенска поздравил жителей округа с днем города Telegram

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Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил жителей с днем города. В 2023 году населенному пункту на юго-востоке Подмосковья исполняется 85 лет с момента образования.

«Спасибо вам за любовь и преданность своей земле, за заботу о благополучии родного края. Радуйтесь каждому дню, мечтайте, и пусть добрыми будут ваши дела! Процветания Воскресенску!», — сказал глава муниципалитета.

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В честь праздника в городе проводят игры, концерты и другие развлекательные мероприятия. Центром притяжения жителей стал парк усадьбы Кривякино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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