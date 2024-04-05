Подмосковье 05 апреля 2024, 16:36 Глава Талдомского округа рассказал о мерах по устранению последствий половодья Пресс-служба администрации города или района

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Реки в Талдомском округе вышли из берегов из-за резкого таяния снега и подтопили дачные участки, расположенные недалеко от воды. Глава муниципалитета Юрий Крупенин рассказал о мерах по устранению последствий паводка.

«Ведется интенсивная откачка воды, очистка водопропускных труб. По причине интенсивного таяния снега не все коммуникации выдерживают сильный приток воды. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен из-за паводка в Подмосковье. Период предупреждения продлен до 14 часов 7 апреля», — рассказал глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

В СНТ «Ольховик» коммунальщики стараются не допустить размытия дороги, для чего рассматриваются варианты дополнительных трубопереездов. На контроле находится уровень воды в реке Дубна.

«Сейчас констатируем снижение уровня воды. Река поднялась на 400 сантиметров от зимнего уровня, но за последние сутки подъема не было. Река Куйменка с начала половодья поднялась на 215 сантиметров, а за последние сутки спала на пять сантиметров. В Куновке вода спала на 10 сантиметров. Подтопленными остаются 389 участков в СНТ, расположенных вблизи рек», — добавил Крупенин.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

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