Подмосковье 26 марта 2024, 17:52 Глава Ступина Сергей Мужальских проконтролирует решение вопроса с теплоснабжением в селе Большое Алексеевское Пресс-служба администрации г. о. Ступино

Читать 360tv в

Глава Ступина Сергей Мужальских провел встречу с жителями округа в формате выездной администрации. На мероприятии присутствовало свыше 40 человек.

Жители села Большое Алексеевское пожаловались на сбои в подаче горячей воды и отопления. По их словам, тепло в дома приходит в недостаточном объеме, а горячая вода подается с перебоями.

Реклама

Глава округа поручил профильному заместителю провести комиссионный выезд и решить вопрос на месте.

«Сегодня в село приедут профильный заместитель, представители управляющей и ресурсоснабжающей компаний. На месте будут разбираться, почему в некоторых домах перебои с подачей горячей воды, как решить эту проблему», — прокомментировал Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».