Подмосковье 28 ноября 2023, 08:30 Глава Солнечногорска встретился с семьями участников СВО в преддверии Дня матери Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков пообщался с матерями и женами участников специальной военной операции. Неформальная встреча прошла в преддверии Дня матери.

Женщины обсудили с руководителем муниципалитета дополнительную поддержку военнослужащих. Так, одна из участниц встречи попросила оказать поддержку санаторию Минобороны и помочь с привлечением волонтеров.

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«За месяц реабилитацию после ранений здесь проходят почти 400 бойцов, и каждому нужна особая забота и внимание. Сейчас в санатории нужны добровольцы, которые будут помогать бойцам добираться на процедуры. Также есть потребность в организации быта: теплые одеяла, электрические чайники вчера отвезли сразу после встречи», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По итогу встречи решение всех обращений глава взял под личный контроль.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

После для участниц встречи провели концерт памяти Валентины Толкуновой с участием творческих коллективов Солнечногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил матерей бойцов СВО за помощь.

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